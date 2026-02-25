Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу

Судно под американским флагом вошло в воды Кубы и начало стрельбу. В ответ кубинские пограничники открыли огонь, в результате чего на борту катера погибли четыре человека, ранения получили еще шесть, сообщили в МВД страны в соцсетях.





На борту судна охраны находились пять сотрудников. Министерство сообщило, что когда их судно приблизилось к зарегистрированному во Флориде судну, чтобы опознать пассажиров, «с лодки были произведены выстрелы», в результате чего капитан кубинского судна был ранен.





«В результате столкновения, по состоянию на момент публикации данной информации, с иностранной стороны четверо нападавших были ликвидированы и шестеро получили ранения», — говорится в сообщении министерства.





Катер с номером FL7726SH обнаружили еще сегодня утром, примерно в двух километрах к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. Раненных во время перестрелки эвакуировали, им оказали медпомощь. Ведется расследование с целью выяснения всех обстоятельств.





В МВД Кубы отметили, что «перед лицом нынешних вызовов подтверждают свою готовность защищать территориальные воды, исходя из того, что национальная оборона является фундаментальным столпом кубинского государства в деле защиты его суверенитета и стабильности в регионе».