Путин поставил Москву в пример по внедрению цифровых платформ в медицине

Президент России Владимир Путин высоко оценил опыт Москвы по внедрению цифровых платформ в работу скорой помощи. Свое мнение он высказал в ходе выступления на Форуме будущих технологий.


Президент рассказал, что врач скорой помощи видит историю болезни пациента, к которому едет, еще на пути к нему. Вся информация появляется у него на экране.


«Он знает, что нужно взять с собой, что нужно предпринять, чтобы спасти жизнь», — отметил глава государства.


Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что к 2030 году в столице планируется полностью обновить каркас медицины, включающий амбулаторное и стационарное звенья.

