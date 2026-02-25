В Германии задержан подозреваемый в убийстве экс-советника Януковича

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Германии предполагаемого убийцу бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича — Андрея Портнова. Об этом сообщил испанский телеканал Antena 3.





Подозреваемый, гражданин Украины, был задержан в среду, 25 февраля, в немецком городе Хайсберг. Операцию провела Национальная полиция Испании, уточняет 20minutos.





Напомним, Портнов был убит в мае 2025 года в испанском городе Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид). В него несколько раз выстрелили рядом с американской школой, когда он привез туда своих детей.





Портнов родился в Луганске в 1973 году. С 2006 по 2010 год был депутатом Рады.

До переворота в 2014 году был первым заместителем руководителя администрации, после чего был уволен и уехал в Россию. В конце 2021 года США ввели против него санкции.