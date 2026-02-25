Комик Нурлан Сабуров заявил о намерении вернуться в Россию

Юморист Нурлан Сабуров планирует вернуться в Россию, несмотря на 50-летний запрет на въезд. Об этом комик заявил во время первого после выдворения концерта на Пхукете.





Значительная часть шуток была посвящена его запрету на въезд в РФ. В частности, он пошутил о том, что даже у президента Украины Владимира Зеленского нет такого запрета, как у него.





«Я думаю, многие пришли на концерт, но большинство пришли сюда посмотреть на уголовника. По-моему, даже у Зеленского нет такого запрета. 50 лет. Я что — Дракула?» — сказал комик.





В ходе стендапа Сабуров также заявил, что теперь его выступления «будут суперпатриотичными».





Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Причинами, как писали СМИ, стали критика СВО, нарушение миграционного и налогового законодательства.