В футбольном клубе «Уфа» опровергли пьяный дебош Ильи Агапова

Футбольный клуб «Уфа» прокомментировал информацию о задержании защитника команды Ильи Агапова. В Telegram-каналах появились сообщения о том, что минувшей ночью спортсмен, будучи пьяным, пробрался в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице.





«Мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба. На данный момент клуб уже ведет внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона», — заявили в клубе «Уфа».





Журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале дал хронику событий от лица самого Агапова. Он заявил, что с утра футболист пошел на медосмотр. Однако такси за ним не приехало, и он был вынужден идти пешком. Но «в мороз околел и зашел по пути в здание общаги».





«Там консьерж-женщина. Она подумала, что он бомж или наркоман. Диалог не сложился. И она нажала на тревожную кнопку… Агапов просидел в участке сутки. Сейчас его отпустили. И только после этого история выползла на свет», — отметил Ильев.





25-летний Агапов в 2023 году стал игроком московского ЦСКА. Однако закрепиться в основе он не сумел и в 2025 году играл в аренде в «Пари НН» и тольяттинском «Акроне», а в 2026 году на правах аренды перешел в «Уфу».