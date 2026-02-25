Новости
Новости 18+
St
От тканей до «живого сердца»: Путин выступил на Форуме будущих технологий
18+
Новости

От тканей до «живого сердца»: Путин выступил на Форуме будущих технологий

Президент поручил правительству сформировать стратегию развития биоэкономики до 2050 года

Президент поручил правительству сформировать стратегию развития биоэкономики до 2050 года Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве, где выступил с программной речью и осмотрел выставку. Глава государства поручил правительству ускорить формирование стратегии развития биоэкономики до середины XXI века и разработать меры защиты внутреннего рынка биотехнологий. Подробности — в материале Daily Storm.


Стратегия развития биоэкономики до 2050 года


Президент призвал правительство разработать долгосрочную стратегию развития биоэкономики до середины 2050 года. Он подчеркнул необходимость включить ключевые положения этой стратегии в программные документы, которые будут определять меры по обеспечению продовольственной безопасности и биобезопасности страны, а также способствовать системному развитию здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей.


Президент особо подчеркнул необходимость организации межотраслевого и надведомственного управления в биоэкономике, нацелив шаги на значительное увеличение ее доли в ВВП страны.


Научные достижения и этические границы


Путин отметил, что Россия гордится вкладом своих ученых в развитие науки о жизни. Он напомнил об открытиях и учениях Вернадского, Мечникова, Тимирязева, Кольцова, Вавилова, Энгельгардта и других выдающихся отечественных исследователей.


Говоря о современных достижениях, президент указал, что создание «живого сердца» пока еще неблизко, но возникновение тканей, сосудов и даже отдельных человеческих органов уже не является фантастикой. Он подчеркнул, что такие важные для человечества вещи должны появляться как можно быстрее, а на их пути не должно быть бюрократических барьеров.


При этом Путин призвал с самого начала установить четкие этические границы применения биотехнологий, предотвратить потенциальные угрозы для здоровья и жизни людей, обеспечить сохранность их персональных данных.


Финансирование и инвестиции


Президент заявил, что финансирование мероприятий в биоиндустрии должно расти и быть по преимуществу внебюджетным.


«Это прежде всего означает существенное наращивание финансирования как профильного нацпроекта, так и других мероприятий в сфере биоиндустрии. Причем основной акцент должен быть сделан на привлечении внебюджетных средств», — сказал Путин.


Он также поручил правительству предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий и подготовить сценарии их практического применения в экономике и социальной сфере. Компании, которые помогают исследованиям и производству в биоэкономике, должны получить преференции и льготы.


Защита внутреннего рынка и экспорт


Путин указал на необходимость системной защиты внутреннего рынка биотехнологий современными рыночными методами, наращивания производства и формирования устойчивого спроса на инновационную биопродукцию. Президент подчеркнул, что для поддержания российской конкурентоспособности необходимо учитывать, как и сколько соперники вкладывают ресурсов в разработку этих технологий.


Кроме того, важно выстраивать эффективную поддержку экспорта биопродукции с высокой добавленной стоимостью и продвигать российские технологические стандарты и платформы за рубежом, особенно во взаимодействии с ближайшими соседями.


Кадры и образование


Глава государства обратил внимание на серьезное отставание компетенций выпускников от текущего уровня развития биотехнологий. Путин отметил, что уровень подготовки выпускников вузов и колледжей в области биотехнологий значительно уступает современным требованиям. Он подчеркнул, что это неудивительно, учитывая новизну многих аспектов данной сферы, и выразил уверенность в необходимости дальнейших усилий для устранения этого разрыва.


Он поручил правительству вместе с регионами и бизнесом проработать кадровый прогноз и при необходимости увеличить бюджетные места по направлениям биоэкономики в вузах и колледжах. Также необходимо обеспечить выпуск специалистов с глубокой междисциплинарной подготовкой на стыке биологии, химии, инженерии и искусственного интеллекта.


Путин предложил создать при вузах новые передовые инженерные школы и расширить на эти направления образовательный проект «Профессионалитет».


Инфраструктура и региональное развитие


Президент предложил создать в регионах на базе университетов и научных институтов широкую сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики. Такие центры призваны сократить путь от лабораторных исследований к промышленному производству, открыть доступ к приборной базе и вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов и небольших технологических компаний. 


Путин также сообщил, что «Сибирский кольцевой источник фотонов» заработает на полную мощность в 2027 году.


Экспериментальные правовые режимы и новые форматы


Президент предложил расширить применение экспериментальных правовых режимов на биотехнологии. По его словам, опыт, уже показавший свою эффективность в области беспилотных систем и искусственного интеллекта, следует применить и к отдельным аспектам наук о жизни.

Путин также призвал СМИ популяризировать биоэкономику, в том числе среди школьников, и запустить соответствующие программы.


Цифровые платформы и международное сотрудничество


Президент высоко оценил уровень цифровизации Москвы, особенно в части внедрения платформенных решений, и предложил посвятить следующий Форум будущих технологий созданию и внедрению цифровых платформ. Он отметил, что Россия создает решения мирового уровня в этой сфере и готова делиться опытом и компетенциями в интересах всего человечества.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#наука #владимир путин #биотехнологии
Загрузка...
Загрузка...