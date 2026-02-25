От тканей до «живого сердца»: Путин выступил на Форуме будущих технологий

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве, где выступил с программной речью и осмотрел выставку. Глава государства поручил правительству ускорить формирование стратегии развития биоэкономики до середины XXI века и разработать меры защиты внутреннего рынка биотехнологий. Подробности — в материале Daily Storm.





Стратегия развития биоэкономики до 2050 года





Президент призвал правительство разработать долгосрочную стратегию развития биоэкономики до середины 2050 года. Он подчеркнул необходимость включить ключевые положения этой стратегии в программные документы, которые будут определять меры по обеспечению продовольственной безопасности и биобезопасности страны, а также способствовать системному развитию здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей.





Президент особо подчеркнул необходимость организации межотраслевого и надведомственного управления в биоэкономике, нацелив шаги на значительное увеличение ее доли в ВВП страны.





Научные достижения и этические границы





Путин отметил, что Россия гордится вкладом своих ученых в развитие науки о жизни. Он напомнил об открытиях и учениях Вернадского, Мечникова, Тимирязева, Кольцова, Вавилова, Энгельгардта и других выдающихся отечественных исследователей.





Говоря о современных достижениях, президент указал, что создание «живого сердца» пока еще неблизко, но возникновение тканей, сосудов и даже отдельных человеческих органов уже не является фантастикой. Он подчеркнул, что такие важные для человечества вещи должны появляться как можно быстрее, а на их пути не должно быть бюрократических барьеров.





При этом Путин призвал с самого начала установить четкие этические границы применения биотехнологий, предотвратить потенциальные угрозы для здоровья и жизни людей, обеспечить сохранность их персональных данных.





Финансирование и инвестиции





Президент заявил, что финансирование мероприятий в биоиндустрии должно расти и быть по преимуществу внебюджетным.





«Это прежде всего означает существенное наращивание финансирования как профильного нацпроекта, так и других мероприятий в сфере биоиндустрии. Причем основной акцент должен быть сделан на привлечении внебюджетных средств», — сказал Путин.





Он также поручил правительству предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий и подготовить сценарии их практического применения в экономике и социальной сфере. Компании, которые помогают исследованиям и производству в биоэкономике, должны получить преференции и льготы.





Защита внутреннего рынка и экспорт





Путин указал на необходимость системной защиты внутреннего рынка биотехнологий современными рыночными методами, наращивания производства и формирования устойчивого спроса на инновационную биопродукцию. Президент подчеркнул, что для поддержания российской конкурентоспособности необходимо учитывать, как и сколько соперники вкладывают ресурсов в разработку этих технологий.





Кроме того, важно выстраивать эффективную поддержку экспорта биопродукции с высокой добавленной стоимостью и продвигать российские технологические стандарты и платформы за рубежом, особенно во взаимодействии с ближайшими соседями.





Кадры и образование





Глава государства обратил внимание на серьезное отставание компетенций выпускников от текущего уровня развития биотехнологий. Путин отметил, что уровень подготовки выпускников вузов и колледжей в области биотехнологий значительно уступает современным требованиям. Он подчеркнул, что это неудивительно, учитывая новизну многих аспектов данной сферы, и выразил уверенность в необходимости дальнейших усилий для устранения этого разрыва.





Он поручил правительству вместе с регионами и бизнесом проработать кадровый прогноз и при необходимости увеличить бюджетные места по направлениям биоэкономики в вузах и колледжах. Также необходимо обеспечить выпуск специалистов с глубокой междисциплинарной подготовкой на стыке биологии, химии, инженерии и искусственного интеллекта.





Путин предложил создать при вузах новые передовые инженерные школы и расширить на эти направления образовательный проект «Профессионалитет».





Инфраструктура и региональное развитие





Президент предложил создать в регионах на базе университетов и научных институтов широкую сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики. Такие центры призваны сократить путь от лабораторных исследований к промышленному производству, открыть доступ к приборной базе и вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов и небольших технологических компаний.





Путин также сообщил, что «Сибирский кольцевой источник фотонов» заработает на полную мощность в 2027 году.





Экспериментальные правовые режимы и новые форматы





Президент предложил расширить применение экспериментальных правовых режимов на биотехнологии. По его словам, опыт, уже показавший свою эффективность в области беспилотных систем и искусственного интеллекта, следует применить и к отдельным аспектам наук о жизни.

Путин также призвал СМИ популяризировать биоэкономику, в том числе среди школьников, и запустить соответствующие программы.





Цифровые платформы и международное сотрудничество





Президент высоко оценил уровень цифровизации Москвы, особенно в части внедрения платформенных решений, и предложил посвятить следующий Форум будущих технологий созданию и внедрению цифровых платформ. Он отметил, что Россия создает решения мирового уровня в этой сфере и готова делиться опытом и компетенциями в интересах всего человечества.