«Масленица»: обереги и семейный отдых на улице Хачатуряна

«Меня зовут Ирина, я пришла сюда с племянниками. Нам здесь очень нравится. Бываем здесь почти на каждом празднике, потому что живем рядом. Замечательная площадка! Очень все красиво, профессионально сделано. Большое спасибо городу!» — рассказала местная жительница.





Желающие могли проверить свою силу и ловкость, например, приседая с коромыслом. Особым спросом у посетителей пользовались занятия по созданию оберегов. Народных куколок изготавливали исключительно из натуральных материалов, поэтому родители доверяли детям такое полезное творчество.





На ярмарке можно было найти и приобрести разнообразные товары ручной работы — гости покупали сувениры как для себя, так и в подарок близким.





Кульминацией гастрономической программы стала зона фудкорта, где каждый мог отведать блины с самыми разными начинками. Кроме того, на площадке работал благотворительный уголок: неравнодушные жители отправляли подарки участникам специальной военной операции и детям из многодетных семей.





Подробнее о том, как проходил фестиваль «Масленица» на площадках в Москве, можно прочитать на официальном сайте проекта.