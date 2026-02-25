Зрителей эфиров из Московского зоопарка ждет викторина о малайских медведях

Для зрителей онлайн-трансляций из Московского зоопарка подготовили познавательную викторину о малайских медведях — самых маленьких представителях семейства медвежьих, отличающихся забавной мимикой и энергичностью. Об этом сообщается на mos.ru.





Принять участие можно на странице с ежедневным онлайн-эфиром из вольера медвежат. Также есть возможность присоединиться к проекту на официальном сайте и в мобильном приложении «Активный гражданин».





Московский зоопарк, находящийся в ведении столичного департамента культуры, ухаживает за тремя молодыми малайскими медведями, которых также называют солнечными или бируангами. Посетители могут наблюдать за этими энергичными и умными животными ежедневно во время работы павильона «Солнечные медведи», расположенного на старой территории зоопарка. Кроме того, доступ к наблюдению за ними можно получить онлайн через портал mos.ru.





На странице трансляции из вольера, а также на сайте и в социальных сетях зоопарка размещаются интересные факты о малайских медведях. Эти материалы призваны помочь посетителям лучше узнать этих животных. Для закрепления знаний горожанам предлагается пройти интерактивную викторину.





Участникам предстоит ответить на восемь вопросов, которые охватывают различные аспекты жизни гималайских медведей — от их уникальных физических характеристик и особенностей поведения до истории появления трех медвежат в Московском зоопарке. Кстати, имена для них выбирали жители города в рамках проекта «Активный гражданин». Также участникам необходимо будет указать, какая особенность внешности дала этим медведям прозвище «солнечные», объяснить, почему они не впадают в зимнюю спячку, и назвать основной инструмент, который они используют для добычи меда и насекомых.





Участники смогут заработать до 40 городских баллов программы лояльности «Миллион призов» за правильные ответы. Для этого необходимо авторизоваться на портале mos.ru до начала викторины или подтвердить номер телефона, связанный с профилем, после ее завершения. Эти баллы можно потратить на приобретение товаров и услуг у партнеров программы, пополнить баланс карты «Тройка» или направить на благотворительные цели.





Московский зоопарк известен своим многолетним опытом разведения редких животных и играет важную роль в их сохранении. Совместный проект с департаментом информационных технологий столицы предоставляет жителям России возможность ежедневно видеть животных в их естественной среде обитания.





Викторины — это захватывающий интерактивный способ экологического просвещения, который способствует углубленному пониманию биологии, поведения и значимости охраны редких видов животных. Это уже девятая серия, посвященная животным, которые ежедневно появляются в эфире Московского зоопарка. Жители города также могут испытать свои знания в викторинах, посвященных пандам, манулам, капибарам, сурикатам, медоедам, белым медведям, рысям и гориллам.