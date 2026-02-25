На Алтае запретят продажу алкоголя по воскресеньям

Запрет на продажу алкоголя по воскресеньям и в праздничные дни начнет действовать в Республике Алтай с 1 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы и правительства региона Михаил Максимов.





Алкоголь нельзя будет купить в магазинах, находящихся в многоквартирных домах. Также его продажа будет запрещена по воскресеньям, в праздничные и социально важные дни, такие как Новый год, Рождество, 1 Мая, 9 Мая, День защиты детей, День России и День знаний.





Кроме того, в остальные дни сократится разрешенное время продажи алкоголя. С понедельника по четверг продажа будет разрешена с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16 часов, в субботу — с 11 до 14 часов. Для сравнения: сейчас алкоголь продают с 10 до 23 часов.





За нарушение требований предусмотрены штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции и последующее аннулирование лицензии. По словам Максимова, несколько торговых точек, в том числе сетевых, уже предупредили о прекращении своей работы в многоквартирных домах. Ограничения не коснутся заведений общественного питания: ресторанов, кафе и других.





Глава республики Андрей Турчак пояснил, что в воскресенье вводится полный запрет на продажу алкоголя, так как этот день — подготовка к трудовой рабочей неделе. Также с 1 марта вводится полный запрет на работу алкомаркетов и розничной продажи алкоголя вблизи детских садов и школ.