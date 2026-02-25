Новости
Новости 18+
St
На Алтае запретят продажу алкоголя по воскресеньям
18+
Нововведения начнут действовать с 1 марта undefined
Новости

На Алтае запретят продажу алкоголя по воскресеньям

Нововведения начнут действовать с 1 марта

Запрет на продажу алкоголя по воскресеньям и в праздничные дни начнет действовать в Республике Алтай с 1 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы и правительства региона Михаил Максимов.


Алкоголь нельзя будет купить в магазинах, находящихся в многоквартирных домах. Также его продажа будет запрещена по воскресеньям, в праздничные и социально важные дни, такие как Новый год, Рождество, 1 Мая, 9 Мая, День защиты детей, День России и День знаний.


Кроме того, в остальные дни сократится разрешенное время продажи алкоголя. С понедельника по четверг продажа будет разрешена с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16 часов, в субботу — с 11 до 14 часов. Для сравнения: сейчас алкоголь продают с 10 до 23 часов.


За нарушение требований предусмотрены штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции и последующее аннулирование лицензии. По словам Максимова, несколько торговых точек, в том числе сетевых, уже предупредили о прекращении своей работы в многоквартирных домах. Ограничения не коснутся заведений общественного питания: ресторанов, кафе и других.


Глава республики Андрей Турчак пояснил, что в воскресенье вводится полный запрет на продажу алкоголя, так как этот день — подготовка к трудовой рабочей неделе. Также с 1 марта вводится полный запрет на работу алкомаркетов и розничной продажи алкоголя вблизи детских садов и школ. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#алкоголь #республика алтай #запрет
Загрузка...
Загрузка...