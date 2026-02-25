В Театре Сатиры состоялась премьера спектакля «Невиновный»

Премьера спектакля «Невиновный» по комедии австрийского драматурга Фрица Хохвельдера состоялась на сцене Московского академического театра сатиры 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба театра.





«25 и 26 февраля комедия австрийского драматурга Фрица Хохвельдера впервые будет представлена на российской сцене. Громкая премьера приурочена к юбилею художественного руководителя театра, народного артиста России Евгения Герасимова», — говорится в сообщении.





В пьесе рассказывается о том, как в саду дома промышленника Кристиана Эрдмана под кустом роз обнаруживают скелет с поврежденным черепом. Это происшествие вызывает подозрения в убийстве, и они падают на самого хозяина дома. В театре отметили, что «Невиновный» — одна из ключевых работ драматурга.





Спектакль режиссера Игоря Миркурбанова станет первой интерпретацией комедии австрийского драматурга на отечественной сцене.