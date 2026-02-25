Новости
В Театре Сатиры состоялась премьера спектакля «Невиновный»
Спектакль поставил Игорь Миркурбанов undefined
Премьера спектакля «Невиновный» по комедии австрийского драматурга Фрица Хохвельдера состоялась на сцене Московского академического театра сатиры 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба театра.


«25 и 26 февраля комедия австрийского драматурга Фрица Хохвельдера впервые будет представлена на российской сцене. Громкая премьера приурочена к юбилею художественного руководителя театра, народного артиста России Евгения Герасимова», — говорится в сообщении.


В пьесе рассказывается о том, как в саду дома промышленника Кристиана Эрдмана под кустом роз обнаруживают скелет с поврежденным черепом. Это происшествие вызывает подозрения в убийстве, и они падают на самого хозяина дома. В театре отметили, что «Невиновный» — одна из ключевых работ драматурга.


Спектакль режиссера Игоря Миркурбанова станет первой интерпретацией комедии австрийского драматурга на отечественной сцене.

