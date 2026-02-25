Количество погибших при ударе ВСУ по химзаводу в Смоленской области выросло до семи

Количество погибших в результате удара украинской армии по химическому предприятию «Дорогобуж» в Смоленской области выросло до семи. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.





Было возбуждено уголовное дело по статье «теракт». По данным следствия, 25 февраля ВСУ атаковали химический завод. Для удара было задействовано не менее 30 беспилотников, снаряженных взрывными устройствами.





В результате детонации пострадали не менее десяти человек. Кроме того, повреждена инфраструктура завода, здание пожарной части и специальный автомобиль для тушения пожаров.





Следственный комитет России устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению атаки. Власти региона прорабатывают вопрос об эвакуации жителей населенного пункта, расположенного вблизи предприятия.