В Смоленске пропала девятилетняя девочка, ребенка ищут больше суток

Девятилетняя девочка пропала в Смоленске после выхода на улицу, следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.





По данным следствия, около 8 часов утра 24 февраля ребенок вышел из квартиры дома по улице Маршала Еременко выгуливать собаку, но по месту жительства не вернулся. Девочка ушла без мобильного телефона и ключей. По данным ряда СМИ, мать девочки нашла только собаку, а дочери на улице не было.





В поисках принимают участие сотрудники полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда и местные жители. Накануне вечером в поисках участвовали порядка 50 волонтеров и около 150 неравнодушных граждан, утром штаб возобновил свою работу. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад о ходе и первоначальных результатах расследования.





На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты, оперативные службы. Они осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также обошли квартиры и допросили свидетелей. Была осмотрена прилегающая территория, а также овраги, заброшенные здания, подвалы, чердаки, люки, теплотрассы.





Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, ребенок не попал ни на одну камеру видеоонаблюдения. Параллельно отрабатываются видеокамеры организаций и частных владельцев, расположенные во дворах, а также видеорегистраторы водителей.





Отец пропавшей девочки также оказался непричастен к ее исчезновению, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. Мужчина проживает отдельно от семьи, он сразу приехал на место, как узнал о случившемся.





Пресс-служба СК назвала приметы девочки: рост 130 см, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Была одета в темную куртку с цветными пятнами и ярко-голубые лыжные штаны.