Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей за неудаление запрещенной информации
Таганский районный суд Москвы назначил мессенджеру Telegram административный штраф в размере семь миллионов рублей за повторное неудаление запрещенной информации.


Материалы административного дела были составлены в связи с тем, что мессенджер повторно не удалил информацию, касающуюся алкогольной продукции и ЛГБТ*, распространение которой запрещено на территории РФ.


Ранее Роскомнадзор сообщил о поэтапном ограничении работы Telegram в России. В ведомстве объяснили эти шаги тем, что площадка нарушает российское законодательство. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что ограничение является попыткой заставить граждан перейти на «контролируемое государством приложение для слежки и цензуры».


Telegram-канал Baza сообщил, что РКН якобы готовит тотальную блокировку мессенджера по аналогии с уже запрещенными в РФ соцсетями с 1 апреля. В ведомстве сказали Daily Storm, что им нечего добавить к ранее опубликованной информации.


*Движение ЛГБТ признано экстремистским в России, деятельность запрещена. 

