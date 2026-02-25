Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ на предприятие в Смоленской области

Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ на Смоленскую область в ночь на 25 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.





Удар пришелся по гражданскому предприятию «Дорогобуж». Погибли четверо сотрудников, которые находились на своих рабочих местах, рассказал губернатор. Еще десять человек получили ранения.





Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают спецслужбы, врачи и спасатели.





В целях обеспечения безопасности местные власти перевели школы региона на дистанционное обучение. Занятия в детских садах отменены.