Осужденный за взятку экс-начальник управления Минобороны отправился в зону СВО

Бывший начальник ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» Минобороны Андрей Тулупов, осужденный на 7,5 года, заключил контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.





Экс-глава управления Минобороны оказался под арестом в конце апреля 2021 года. В 2023 году Тулупов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело было связано с махинациями при закупках медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, а именно ПЦР-тестов и 350 китайских аппаратов Yuwell YH-730. Суд оценил общий ущерб от действий Тулупова в 34 миллиона рублей.





Чиновник переложил вину на бывшего заместителя генерального директора компании «Главное управление обустройства войск» Ларису Леонтьеву и ее знакомого Ферутдина Закирова. По словам Тулупова, они убедили его закупить не аппараты искусственной вентиляции легких, а устройства для лечения ночного апноэ. Их применение для пациентов с поражением легких было недопустимо.





В феврале 2026 года Леонтьева и Закиров были признаны виновными в хищении 400 миллионов рублей. Суд назначил им наказание в виде шести лет лишения свободы.