Чехов, Ионеско и другие. Какие спектакли можно посмотреть в театрах этой весной

Московская театральная афиша весны предлагает зрителям девять спектаклей в трех театрах. Все билеты доступны на сервисе «Мосбилет».





Театр имени Владимира Маяковского





«Таланты и поклонники» (28 февраля, 30 марта, 16+) — история о провинциальной актрисе Негиной (Полина Лазарева), чей талант становится объектом вожделения сильных мира сего. «Евгений Онегин» (1 и 18 марта, 12+) — режиссер Егор Перегудов исследует пушкинский текст через природные стихии. Снег, вода и лед на сцене отражают переменчивость героев. «Багдадский вор и черная магия» (13 и 14 марта, 12+) — восточная сказка с живой музыкой и полетами под колосниками. В роли рассказчика — Игорь Костолевский.





Театр «Школа драматического искусства»





«Чехов в 3D» (5, 6 марта и 10 апреля, 16+) — триптих по водевилям «Предложение», «Медведь» и монологу «О вреде табака» о вечных спорах мужчин и женщин. «Собака с дамочкой» (18 марта и 8 апреля, 16+) — абсурдистская фантазия режиссера Гоши Мнацаканова. Чеховские герои существуют в сновидениях собаки, наблюдающей за ними. «Идеальный муж» (11 и 15 апреля, 16+) — викторианский Лондон в постановке Екатерины Гранитовой-Лавровской. Идеальная жизнь рушится с появлением загадочной миссис Чивли.





Театр «Человек»





«Закат Европы» (26 февраля, 7 и 26 марта, 16+) — притча о любви и бездомности по пьесе Ионеско «Бред вдвоем». Пара бродяг ссорится и мирится на фоне катастрофы. «Странный господин» (27 февраля, 22 марта и 5 апреля, 16+) — сатирический балаган по мотивам Мольера в современных декорациях мира аниматоров. «Причал» (28 февраля и 29 марта, 16+) — импрессионистский этюд по киносценарию Геннадия Шпаликова об эпохе оттепели и послевоенных надеждах.