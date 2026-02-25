Гладков заявил об огромных потерях из-за атак ВСУ с начала года

Оперативная обстановка в приграничных районах Белгородской области остается крайне сложной, а начало 2026 года выдалось тяжелым. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.





По его словам, с начала года зафиксированы огромные потери среди мирного населения: погибли 35 человек, еще 239 получили ранения. Эти показатели демонстрируют рост почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил губернатор.





Кроме того, вдвое увеличилось количество поврежденного автотранспорта. Число поврежденных и разрушенных домовладений сохраняется на уровне более тысячи. Также Гладков сообщил, что вчера погибли один боец «БАРС-Белгород» и один боец «Орлана».