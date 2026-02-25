«Пощирее, чем вы»: постпред России в ООН Небензя назвал себя украинцем

Постоянный представитель России Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН назвал себя украинцем, после чего в зале разгорелся спор. Прямая трансляция велась на сайте.





Дискуссия произошла с заместителем министра иностранных дел Украины Марьяной Бецей, которая затронула вопросы национальной идентичности. Беца попыталась оспорить принадлежность российского дипломата к украинцам, на что Небензя рассказал свою семейную историю.





Постпред отметил, что по происхождению он украинец. Он заявил, что его фамилия, имеющая запорожское казачье происхождение, является редкой и трудно находимой даже на территории Украины.





«Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник», — подчеркнул дипломат, обращаясь к представителям украинской стороны.





Василий Небензя также акцентировал внимание на общности происхождения народов, указав на миллионы украинцев, проживающих в России, и миллионы русских на Украине и в Белоруссии. По его словам, национальность у всех общая, а различия кроются в другом. При этом он упрекнул украинскую сторону в отходе от общего исторического наследия Киевской Руси.





В ответ на это Беца не согласилась с утверждением Небензи, заявив, что он, по ее мнению, украинцем не является. Она также отвергла тезис о том, что русские и украинцы представляют собой единый народ.