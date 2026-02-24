Свыше четырех тысяч туристов со всей России посетили кинопарк «Москино» в 2025 году

Кинопарк «Москино» стал точкой притяжения для организованных туристов из разных регионов страны. В прошлом году сюда приехали более 120 групп общей численностью около 4,5 тысячи человек. Поездки организовали 76 туроператоров и турагентств со всей России.





Чаще всего гостей привозили компании из Москвы и Подмосковья — на их счету 37 и 20 групповых туров. Активно путешествовали в кинопарк и жители соседних областей: в лидерах по числу визитов — Смоленская и Калужская области.





На экскурсиях гостей сопровождали 16 гидов МОСГОРТУРа. Все тургруппы посетили самую популярную программу кинопарка — «Киноэкспедицию».





Как рассказали в пресс-службе «Москино», площадка продолжает развиваться: недавно открылась новая локация «Разрушенный замок», весной появится вторая гостиница на 200 мест. В планах — модернизация дорожной инфраструктуры, обновление навигации и проведение крупных фестивалей.





Кинопарк «Москино» — часть масштабного проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Москва — город кино». Сейчас здесь завершен второй этап развития: построены 36 натурных площадок, шесть павильонов и 14 объектов инфраструктуры.