«Где наши богатыри и русские красавицы?!»: в РКН возмутились из-за школьных тетрадей с западными супергероями

Председатель комиссии при Роскомнадзоре по защите детей от деструктивного контента Андрей Цыганов в ходе круглого стола в Госдуме заявил, что сейчас ощущается острая нехватка пропаганды отечественных героев.





Вместо них детей интересуют аниме и персонажи западных произведений. Это в том числе можно заметить на школьных тетрадях, обратил внимание Цыганов.





«Нужна повсеместная пропаганда наших героев. Человек воспитывается именно примером традиционных ценностей в кино, мультфильмах, школьных программах. Посмотрите, например, обложки тетрадок, бумажных дневников, где они сохранились, — сплошное аниме, какие-то машинки, человеки-пауки. А где наши богатыри и русские красавицы?!» — заявил депутат.





По мнению Цыганова, этот вопрос нельзя отдавать на откуп коммерсантам — его может решить только государство.