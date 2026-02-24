«Тема требует смелости»: в России выпустили игру о десантной операции в Гостомеле

Студия «Играющие Кошки» при поддержке Института развития интернета (ИРИ) представила тактическую стратегию в реальном времени «Гостомельские богатыри». Действие разворачивается в эпицентре событий февраля — марта 2022 года: игрокам предстоит пройти путь от высадки российского десанта в аэропорту Антонов до вывода сил из Киевской области.





Замгендиректора ИРИ Андрей Воронков отметил, что проекты об актуальных событиях — редкость для игровой индустрии. По его словам, разработчики обычно обращаются к далекому прошлому, а для работы с современной историей нужны смелость и энтузиазм.





«У создателей «Гостомельских богатырей» получилось передать драматизм событий, показать ценность подвига наших ребят. Выход игры — важный шаг в развитии патриотического игрового контента. Такие проекты не просто развлекают, но и формируют уважительное отношение к военной истории», — подчеркнул Воронков.





Креативный директор студии Виталий Шутов признался, что работа над проектом стала вызовом. Сложность заключалась не только в технической стороне и нововведениях, но и в самой теме.





«Все, что до сих пор мы разрабатывали, весь опыт, который за годы существования мы получили, — все вложено в этот проект. Поэтому он просто обязан быть лучшим из всего, что мы когда-либо делали. На мой взгляд, у нас это получилось», — сказал Шутов.





Как рассказали разработчики, сюжетная кампания максимально приближена к реальным событиям. Миссии созданы на основе документов, записей с камер наблюдения, нательных камер и интервью с участниками.