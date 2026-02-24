Священников призвали привлекать к работе РКН для помощи по «выдавливанию зла» из общества

С инициативой задействовать священнослужителей в работе Роскомнадзора по «выдавливанию зла» выступил член Общественного совета при ФСИН России Аарон Гуревич во время круглого стола в Госдуме.





Он обратил внимание, что в общественных советах при Минцифры и Роскомнадзоре сейчас нет представителей религиозных организаций. По его мнению, без них невозможно сформировать целостный подход к контролю за информационным пространством.





Гуревич подчеркнул, что у всех участников процесса — директоров, главных редакторов — есть своя функция в служении обществу. Однако только религия способна задавать верные ориентиры.





«Директора, главные редакторы. Да, безусловно, у всех своя функция и роль в служении обществу и Отечеству. Но когда мы говорим о том, что это вопрос выдавливания проявлений зла из нашего общества и молодежной среды, нужно понимать, что только лишь религия и позволяет задавать правильные ориентиры и красные линии», — подчеркнул он.





Согласно информации из открытых источников, Гуревич восстановил и возглавил Военный раввинат в России, он также участвует в организации работы раввинов в российских тюрьмах.