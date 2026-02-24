Дуров заявил, что в России власти каждый день выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ к Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что уголовное дело против него за «пособничество терроризму» — новый предлог российских властей, чтобы ограничить доступ граждан к мессенджеру.





По его словам, в РФ «стремятся подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова».





«Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа», — заключил Дуров, сопроводив свой текст эмодзи «рука-лицо» (фейспалм).





Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что «нужно работать, а не биться за свободу слова», так как «ее никто не нарушает, а защищает интересы граждан». Он уточнил, что попытки разговоров с Дуровым «не привели ни к чему хорошему».





24 февраля стало известно, что ФСБ расследует действия основателя Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела о содействии терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). Об этом сообщила «Российская газета» в статье, созданной «по материалам ФСБ».