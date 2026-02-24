Путин допустил, что подрыв у Савеловского вокзала был совершен дистанционно

На заседании коллегии МВД президент России Владимир Путин допустил, что теракт у Савеловского вокзала, вероятно, — результат вербовки через интернет.





Глава государства предположил, что человеку могли передать взрывное устройство, которое затем привели в действие дистанционно, — и тот сам мог не знать о содержимом. Произошедшее Путин назвал следствием преступного и безответственного поведения.





В ночь на 24 февраля у Савеловского вокзала в результате взрыва погиб старший лейтенант Денис Братущенко, еще двое полицейских получили тяжелые ранения. Нападавший скончался на месте.





Взрыв устроил, предположительно, 22-летний уроженец Удмуртии, сообщили в СКР. По данным ведомства, 22 февраля он выехал из Санкт-Петербурга в Москву.





В ходе выступления президент также дал поручение ФСБ усилить меры безопасности в отношении сотрудников оборонно-промышленного комплекса, Министерства обороны, представителей СМИ, добровольцев и общественных деятелей.





Отдельно глава государства обратил внимание на угрозы энергетической инфраструктуре: по его словам, не исключены попытки диверсий на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенных по дну Черного моря.