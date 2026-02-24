ЛДПР добилась пересмотра дела многодетной матери из Ульяновской области

Многодетная мать Оксана Юфатова из Ульяновской области пять лет назад не явилась в колонию-поселение для отбывания наказания. Причина — пятеро детей, которых не с кем было оставить. В итоге женщину объявили в федеральный розыск, а в январе этого года задержали и поместили в СИЗО.





Защиту Юфатовой взяла на себя ЛДПР. Адвокат партии Лилия Баутина добилась пересмотра дела — в феврале Ульяновский областной суд отправил вопрос об отсрочке наказания на новое рассмотрение. До этого Инзенский районный суд раз за разом отказывал многодетной матери.





Как отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, партии удалось добиться «пусть и маленькой, но все-таки победы» — отмены решения суда первой инстанции, который отказал женщине в отсрочке.





Политик назвал ситуацию абсурдной, подчеркнув, что речь идет не о маргинале или лице, представляющем общественную опасность. Юфатова — многодетная мать, которая раньше занималась ресторанным бизнесом, не страдает зависимостями или психическими заболеваниями.





«В колонию-поселение не явилась лишь потому, что не могла оставить маленьких детей на произвол судьбы», — сказал Слуцкий.





По его словам, Инзенский райсуд изначально не счел возможным предоставить женщине отсрочку, а после вступления приговора в силу применить эту меру можно только в процессе отбывания наказания. При этом Слуцкий уверен: пятеро несовершеннолетних детей не должны становиться заложниками формального подхода.





Он также обратил внимание, что женщину объявили в федеральный розыск, хотя она не скрывалась. Во всех ходатайствах, обращениях в прокуратуру и ФСИН Юфатова указывала свой адрес и открыто вела домашнее хозяйство.





В ЛДПР обещают и дальше защищать женщину, представлять ее интересы в суде и добиваться полного освобождения.