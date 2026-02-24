Новости
Новости 18+
St
Умерла актриса, сыгравшая Риту Осянину в фильме «А зори здесь тихие»
18+
Заслуженной артистки РФ Ирины Шевчук не стало на 75-м году жизни undefined
Новости

Умерла актриса, сыгравшая Риту Осянину в фильме «А зори здесь тихие»

Заслуженной артистки РФ Ирины Шевчук не стало на 75-м году жизни

В возрасте 74 лет скончалась заслуженная артистка России Ирина Шевчук. О смерти матери сообщила ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук.


По словам дочери, мама ушла из жизни после продолжительной болезни, с которой боролась последние три года. Подробности о диагнозе и дате прощания не раскрываются.


Ирина Шевчук родилась в Мурманске в 1951 году, затем вместе с семьей переехала в Киев. Была замужем за композитором Александром Афанасьевым, который умер в 2020 году.


На счету актрисы более полусотни ролей в кино. Широкую известность ей принесла роль Риты Осяниной в легендарном фильме «А зори здесь тихие». Также она снималась в картинах «Приключения желтого чемоданчика», «Там вдали, за рекой», «Абитуриентка» и многих других.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#смерть #актрисы #военное кино
Загрузка...
Загрузка...