Умерла актриса, сыгравшая Риту Осянину в фильме «А зори здесь тихие»

В возрасте 74 лет скончалась заслуженная артистка России Ирина Шевчук. О смерти матери сообщила ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук.





По словам дочери, мама ушла из жизни после продолжительной болезни, с которой боролась последние три года. Подробности о диагнозе и дате прощания не раскрываются.





Ирина Шевчук родилась в Мурманске в 1951 году, затем вместе с семьей переехала в Киев. Была замужем за композитором Александром Афанасьевым, который умер в 2020 году.





На счету актрисы более полусотни ролей в кино. Широкую известность ей принесла роль Риты Осяниной в легендарном фильме «А зори здесь тихие». Также она снималась в картинах «Приключения желтого чемоданчика», «Там вдали, за рекой», «Абитуриентка» и многих других.