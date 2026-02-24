Медведев пригрозил ядерным ударом по Украине и странам НАТО в случае передачи Киеву атомной или «грязной» бомбы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал опубликованные ранее данные Службы внешней разведки РФ (СВР) о возможных намерениях Лондона и Парижа передать Украине ядерное оружие. По его словам, подобные действия коренным образом меняют ситуацию и могут потребовать от Москвы ответных мер.





В своем заявлении Медведев подчеркнул, что в случае реализации таких планов Россия оставляет за собой право применить любое вооружение, включая нестратегическое ядерное оружие, против целей на украинской территории, которые будут представлять угрозу для РФ.





Зампред Совбеза также допустил возможность нанесения ударов по государствам, которые выступят поставщиками ядерных технологий, и назвал их соучастниками потенциального конфликта.





Медведев уже делал аналогичные заявления в мае 2023 года, предупреждая о возможности превентивного удара в случае появления у Киева ядерного оружия от западных стран.





23 февраля СВР распространила информацию, согласно которой Великобритания и Франция якобы рассматривают возможность тайной передачи Украине ядерных боеприпасов. В ведомстве утверждают, что западные элиты, осознавая невозможность ВСУ победить Россию, стремятся обеспечить Киеву ядерный потенциал для достижения более выгодных условий при урегулировании конфликта.





По данным разведки, речь может идти о малогабаритных боевых частях TN75, предназначенных для баллистических ракет подводных лодок.