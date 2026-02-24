В Кремле прокомментировали возможное уголовное дело против Дурова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле ознакомились с публикациями, подготовленными на основе материалов Федеральной службы безопасности в отношении основателя Telegram Павла Дурова. По его словам, в действиях администрации мессенджера фиксируются многочисленные нарушения и отказ от взаимодействия с российскими властями.





Как отметил Песков, на платформе распространяется большое количество контента, представляющего потенциальную угрозу для РФ, в связи с чем соответствующие органы принимают необходимые меры.





Ранее «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ сообщила, что в отношении Дурова якобы возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ).





В публикации также приводятся данные ведомства, согласно которым с 2022 года количество преступлений, совершенных с использованием Telegram, превысило 153 тысячи. Из них более 33 тысяч связаны с диверсионно-террористической и экстремистской направленностью.





Как уточняется в материале, речь идет не просто о высказываниях в Сети, а о конкретных действиях: организации взрывов, поджогов военкоматов и убийствах, а также о прямых атаках на военнослужащих, журналистов и публичных лиц.