Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможные намерения Лондона и Парижа предоставить Киеву ядерное оружие серьезной угрозой для международного режима нераспространения. По его словам, эта информация Службы внешней разведки России (СВР) приобретает особое значение в условиях продолжающегося конфликта в Европе.





Песков подчеркнул, что подобные шаги, если они действительно планируются, являются грубым нарушением общепризнанных международных норм.





Он добавил, что Россия будет учитывать полученные данные в ходе дальнейших переговоров, поскольку потенциальные риски, связанные с такой информацией, оцениваются как крайне высокие.





Ранее в Совете Федерации сообщили, что российские сенаторы направили обращения к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные организации с требованием провести проверку на основе данных разведки.





В Совфеде предупредили, что реализация подобных планов может привести к дальнейшей эскалации и создать дополнительные угрозы безопасности на континенте.





Накануне, 23 февраля, Служба внешней разведки распространила заявление, согласно которому Лондон и Париж прорабатывают возможность тайной передачи Киеву ядерного оружия, пытаясь выдать его за украинскую разработку. По версии российских спецслужб, западные элиты рассчитывают, что наличие у Украины атомной или так называемой грязной бомбы позволит ей диктовать более выгодные условия по завершении боевых действий.