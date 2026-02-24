В СК России заявили о самоподрыве у Савеловского вокзала

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что взрыв у Савеловского вокзала в Москве, по предварительным данным, произошел в результате самоподрыва.





Личность мужчины, приведшего в действие взрывное устройство, устанавливается. Также выявляются возможные соучастники, отметила она в комментарии, который опубликован в Telegram-канале СК России.





Инцидент произошел около полуночи. Неизвестный подошел к патрульным ДПС на площади у Савеловского вокзала и привел в действие бомбу. В результате погиб 34-летний старший лейтенант Денис Братущенко, служивший в полиции с 2019 года. Двое его коллег получили множественные осколочные ранения ног, рук и туловища. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. Сам злоумышленник также погиб.





Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.





Следователи допускают, что мужчина мог действовать по указанию телефонных мошенников. По такой же схеме в конце декабря прошлого года на юге Москвы произошел подрыв, в результате которого погибли два автоинспектора и сам нападавший.