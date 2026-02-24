Новости
Новости 18+
St
«МК»: Подрыв машины инспекторов ДПС у Савеловского вокзала могли организовать телефонные мошенники
18+
Исполнитель, возможно, не знал о содержимом переданного ему самодельного взрывного устройства, пишет газета undefined
Новости

«МК»: Подрыв машины инспекторов ДПС у Савеловского вокзала могли организовать телефонные мошенники

Исполнитель, возможно, не знал о содержимом переданного ему самодельного взрывного устройства, пишет газета

Следствие рассматривает версию, согласно которой мужчина, устроивший взрыв у Савеловского вокзала в Москве, действовал по указанию телефонных аферистов. Об этом пишет «МК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.


По данным издания, существует вероятность, что подозреваемый мог не знать о содержимом переданного ему устройства либо полагал, что оно обладает незначительной мощностью.


Похожая схема применялась при подрыве сотрудников ГИБДД на юге Москвы в конце декабря прошлого года, пишет газета. Тогда жертвами стали два автоинспектора и сам подрывник. 


Инцидент у Савеловского вокзала произошел в ночь на 24 февраля. Около полуночи неизвестный приблизился к патрульной машине дорожно-патрульной службы, после чего произошла детонация. 


В результате взрыва погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко, еще двое его коллег получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Нападавший скончался на месте.


По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Взрыв на Савеловском вокзале: один сотрудник ДПС погиб, двое пострадали. Что известно о происшествии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей, на месте работают криминалисты 24 февраля 2026
Dailystorm - Взрыв на Савеловском вокзале: один сотрудник ДПС погиб, двое пострадали. Что известно о происшествии
#москва #взрыв #дпс #гибель #сотрудники
Загрузка...
Загрузка...