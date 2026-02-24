«МК»: Подрыв машины инспекторов ДПС у Савеловского вокзала могли организовать телефонные мошенники

Следствие рассматривает версию, согласно которой мужчина, устроивший взрыв у Савеловского вокзала в Москве, действовал по указанию телефонных аферистов. Об этом пишет «МК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





По данным издания, существует вероятность, что подозреваемый мог не знать о содержимом переданного ему устройства либо полагал, что оно обладает незначительной мощностью.





Похожая схема применялась при подрыве сотрудников ГИБДД на юге Москвы в конце декабря прошлого года, пишет газета. Тогда жертвами стали два автоинспектора и сам подрывник.





Инцидент у Савеловского вокзала произошел в ночь на 24 февраля. Около полуночи неизвестный приблизился к патрульной машине дорожно-патрульной службы, после чего произошла детонация.





В результате взрыва погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко, еще двое его коллег получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Нападавший скончался на месте.





По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.