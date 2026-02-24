Новости
Зеленский сообщил, что Трамп планирует масштабную церемонию завершения конфликта на Украине
Украинский президент требует юридических гарантий от США до начала подписания документов undefined
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN сообщил, что Дональд Трамп стремится завершить российско-украинский конфликт масштабным торжественным подписанием всех документов в рамках единой церемонии. Однако, по словам украинского лидера, между Киевом и Вашингтоном сохраняются принципиальные расхождения в последовательности мирных шагов.


Американский президент выступает за одновременное подписание мирного договора между Украиной и Россией вместе с соглашениями о гарантиях безопасности от США и Европы, уточнил Зеленский. 


Вместе с тем Киев требует, чтобы гарантии безопасности были согласованы и ратифицированы Конгрессом США заранее. Это необходимо для уверенности украинцев в надежности союзников в будущем, отметил украинский президент.


Зеленский также подтвердил готовность к заморозке боевых действий по фактической линии соприкосновения, используя принцип «стоим, где стоим». При этом он в очередной раз категорически исключил вывод украинских войск из подконтрольных районов Донбасса, пояснив, что такой шаг ослабит позиции Украины и вызовет раскол в обществе.


Зеленский призвал Трампа «оставаться на стороне Украины» и подчеркнул важность сохранения американской поддержки для достижения устойчивого мира.

