«Китайский Новый год в Москве»: презентация ведущих вузов КНР на Манежной площади

В программе — красочные шоу, уличные представления и творческие мастерские для детей и взрослых. Каждый найдет себе занятие по душе. Скучать не придется людям всех возрастов, отмечают организаторы фестиваля. Локация будет работать до 1 марта включительно.





Символ этого года по восточному календарю — Огненная Лошадь, ассоциирующаяся с энергией, скоростью и стремлением к успеху. Красный, оранжевый и золотой цвет считаются приносящими удачу в этот период. По китайскому летоисчислению наступил 4723 год.





Кроме того, в рамках перекрестных годов образования в России и Китае (2026-2027) фестиваль обрел важную направленность: 19 февраля здесь состоялись презентации ведущих китайских университетов. Гости могли ознакомиться с системой высшего образования КНР.





Это далеко не все активности фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Подробнее о празднованиях можно узнать на официальном сайте проекта.