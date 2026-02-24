ФСБ расследует действия Дурова по делу о содействии терроризму

Федеральная служба безопасности расследует действия основателя Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела о содействии терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК). Об этом сообщает «Российская газета» в материале, созданном «по материалам ФСБ».
В статье под заголовком «Telegram: от символов цифровой свободы к инструменту гибридных угроз» автор статьи в государственном издании рассказал о становлении Telegram и о его проблемах с законом в России. В частности, говорится, что с 2022 года количество преступлений с использованием Telegram превысило 153 тысячи. 33 тысячи из них — диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Это не «не просто болтовня в Сети, это организация взрывов, поджогов военкоматов, убийств». Речь о «прямых атаках на наших военных, журналистов, лидеров мнений», сказано в материале.
Упоминается, что ФСБ предотвратила 475 терактов, подготовка которых велась через Telegram, в том числе 61 массовое убийство в школах, планировавшееся «обезумевшими под влиянием украинских кураторов подростками». Среди тех, что не удалось предотвратить, — теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, когда погибли 149 человек.
Автор обвиняет Дурова в двойных стандартах: миллиардер готов сотрудничать с властями ЕС и выдавать данные подозреваемых в преступлениях, но «наши соотечественники на запросы наших правоохранительных органов, предупреждающих о реальных терактах, получают лишь гордое молчание от администрации мессенджера».
«Российская газета» упоминает, что «пункт 8.3 политики конфиденциальности позволяет Telegram раскрыть IP-адрес и номер телефона любого россиянина по запросу иностранного государства». Украина использует эти данные для нанесения ударов по гражданским объектам в РФ, заявляют российские власти. Таким образом, «находящийся под иностранным влиянием господин Дуров сознательно создал условия, при которых безопасность граждан России приносится в жертву западным интересам».
Далее журналист переходит к ситуации с нынешним замедлением Telegram в России, начавшимся в августе 2025 года. С 10 февраля «благодаря работе Роскомнадзора деградация трафика увеличилась до 55%», говорится в статье. Упоминаются «провокационные заявления Дурова, где он сравнил Россию с Ираном и кричал об «ограничении свободы». Автор статьи задается вопросом: «хочет ли он намекнуть, что его платформа готова стать тараном для новой «цветной революции» у нас». Слова миллиардера — «не просто обида коммерсанта, это прямая угроза общественно-политической стабильности». После этого журналист упоминает, что правоохранители расследуют действия Дурова в рамках дела о содействии террористической деятельности. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, дела по статье 205.1 ведет ФСБ.
Подробности расследования неизвестны. Сам Дуров не комментировал сообщение о действиях спецслужбы.