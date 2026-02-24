Автор обвиняет Дурова в двойных стандартах: миллиардер готов сотрудничать с властями ЕС и выдавать данные подозреваемых в преступлениях, но «наши соотечественники на запросы наших правоохранительных органов, предупреждающих о реальных терактах, получают лишь гордое молчание от администрации мессенджера».





«Российская газета» упоминает, что «пункт 8.3 политики конфиденциальности позволяет Telegram раскрыть IP-адрес и номер телефона любого россиянина по запросу иностранного государства». Украина использует эти данные для нанесения ударов по гражданским объектам в РФ, заявляют российские власти. Таким образом, «находящийся под иностранным влиянием господин Дуров сознательно создал условия, при которых безопасность граждан России приносится в жертву западным интересам».





Далее журналист переходит к ситуации с нынешним замедлением Telegram в России, начавшимся в августе 2025 года. С 10 февраля «благодаря работе Роскомнадзора деградация трафика увеличилась до 55%», говорится в статье. Упоминаются «провокационные заявления Дурова, где он сравнил Россию с Ираном и кричал об «ограничении свободы». Автор статьи задается вопросом: «хочет ли он намекнуть, что его платформа готова стать тараном для новой «цветной революции» у нас». Слова миллиардера — «не просто обида коммерсанта, это прямая угроза общественно-политической стабильности». После этого журналист упоминает, что правоохранители расследуют действия Дурова в рамках дела о содействии террористической деятельности. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, дела по статье 205.1 ведет ФСБ.





Подробности расследования неизвестны. Сам Дуров не комментировал сообщение о действиях спецслужбы.