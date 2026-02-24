Новости
Новости 18+
St
ФСБ расследует действия Дурова по делу о содействии терроризму
18+
Сам основатель Telegram не комментировал сообщение о расследовании undefined
Новости

ФСБ расследует действия Дурова по делу о содействии терроризму

Сам основатель Telegram не комментировал сообщение о расследовании

Фото: Global Look Press / lukomore

Федеральная служба безопасности расследует действия основателя Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела о содействии терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК). Об этом сообщает «Российская газета» в материале, созданном «по материалам ФСБ».


В статье под заголовком «Telegram: от символов цифровой свободы к инструменту гибридных угроз» автор статьи в государственном издании рассказал о становлении Telegram и о его проблемах с законом в России. В частности, говорится, что с 2022 года количество преступлений с использованием Telegram превысило 153 тысячи. 33 тысячи из них — диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Это не «не просто болтовня в Сети, это организация взрывов, поджогов военкоматов, убийств». Речь о «прямых атаках на наших военных, журналистов, лидеров мнений», сказано в материале.


Упоминается, что ФСБ предотвратила 475 терактов, подготовка которых велась через Telegram, в том числе 61 массовое убийство в школах, планировавшееся «обезумевшими под влиянием украинских кураторов подростками». Среди тех, что не удалось предотвратить, — теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, когда погибли 149 человек.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Проблемы с разведкой и оповещением мирных жителей. На что жалуются бойцы в зоне СВО после замедления Telegram

Даже те, кто не заметил проблем с мессенджером, признают, что его отключение нанесет большой урон связи между подразделениями 18 февраля 2026
Dailystorm - Проблемы с разведкой и оповещением мирных жителей. На что жалуются бойцы в зоне СВО после замедления Telegram

Автор обвиняет Дурова в двойных стандартах: миллиардер готов сотрудничать с властями ЕС и выдавать данные подозреваемых в преступлениях, но «наши соотечественники на запросы наших правоохранительных органов, предупреждающих о реальных терактах, получают лишь гордое молчание от администрации мессенджера».


«Российская газета» упоминает, что «пункт 8.3 политики конфиденциальности позволяет Telegram раскрыть IP-адрес и номер телефона любого россиянина по запросу иностранного государства». Украина использует эти данные для нанесения ударов по гражданским объектам в РФ, заявляют российские власти. Таким образом, «находящийся под иностранным влиянием господин Дуров сознательно создал условия, при которых безопасность граждан России приносится в жертву западным интересам».


Далее журналист переходит к ситуации с нынешним замедлением Telegram в России, начавшимся в августе 2025 года. С 10 февраля «благодаря работе Роскомнадзора деградация трафика увеличилась до 55%», говорится в статье. Упоминаются «провокационные заявления Дурова, где он сравнил Россию с Ираном и кричал об «ограничении свободы». Автор статьи задается вопросом: «хочет ли он намекнуть, что его платформа готова стать тараном для новой «цветной революции» у нас». Слова миллиардера — «не просто обида коммерсанта, это прямая угроза общественно-политической стабильности». После этого журналист упоминает, что правоохранители расследуют действия Дурова в рамках дела о содействии террористической деятельности. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, дела по статье 205.1 ведет ФСБ.


Подробности расследования неизвестны. Сам Дуров не комментировал сообщение о действиях спецслужбы.

Депутат Олег Матвейчев назвал ошибкой свое голосование против блокировки Telegram

Он единственный из фракции «Единой России» поддержал требование КПРФ к Минцифры объяснить причины замедления мессенджера 12 февраля 2026
Dailystorm - Депутат Олег Матвейчев назвал ошибкой свое голосование против блокировки Telegram
#фсб #терроризм #telegram #павел дуров
Загрузка...
Загрузка...