При взрыве у Савеловского вокзала в Москве погиб сотрудник ДПС

Денису Братущенко было 34 года, у него осталось двое детей

Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что жертвой происшествия у Савеловского вокзала стал старший лейтенант полиции Денис Братущенко. 34-летний инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному округу Москвы скончался от полученных ранений.


Инцидент произошел около полуночи. По данным ведомства, к полицейским, патрулировавшим площадь на служебном автомобиле, приблизился неизвестный, после чего сработало неустановленное устройство. В результате взрыва сотрудник правоохранительных органов погиб, еще двое его коллег доставлены в больницу. Нападавший скончался на месте.


В пресс-службе МВД уточнили, что погибший служил в столичной полиции с марта 2019 года. У него остались жена и двое детей. Семье окажут необходимую поддержку, помощь также будет помогут пострадавшим полицейским. Руководство министерства выразило соболезнования родным и близким.


По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.

