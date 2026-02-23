Удаленщики из России должны будут получить рабочую визу или ВНЖ, чтобы остаться в Грузии

В Грузии с 1 марта вступают в силу новые правила трудовой деятельности для иностранных граждан. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, документ опубликован официальными властями.





Согласно новым требованиям, для заключения трудового договора иностранцам теперь потребуется рабочая виза категории D1 или вид на жительство. Это касается и тех, кто работает на зарубежные компании удаленно, оставаясь в Грузии, а также иностранцев, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Под действие правил подпадают, в частности, IT-специалисты.





Кроме того, иностранным гражданам запрещается работать таксистами, курьерами и гидами. Как пояснил глава правительства, эти ограничения введены для защиты трудовых интересов грузинских граждан и основаны на анализе различных сфер занятости.





Кобахидзе уточнил, что в настоящее время в стране находятся более 250 тысяч мигрантов, и нововведения призваны снизить их конкуренцию с местным населением на рынке труда.





Изменения также коснулись процедуры найма. Работодатели обязаны сначала размещать вакансии на специализированном портале, и только если в течение 10 дней не найдутся кандидаты с грузинским гражданством, они могут запросить разрешение на привлечение иностранца.