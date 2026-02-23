Новости
В Брянской области при атаке украинского беспилотника погиб мирный житель
Предварительно, БПЛА целенаправленно ударил по движущейся машине undefined
В результате удара украинского дрона по легковому автомобилю в Брянской области погиб человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.


Инцидент произошел в селе Троебортное Севского района. По предварительным данным, беспилотник целенаправленно атаковал движущуюся машину с гражданскими лицами. Водитель получил смертельные ранения.


Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и заверил, что его родственникам будет оказана вся необходимая поддержка, включая материальную помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.


За последние сутки это уже третий случай атак в приграничном районе. Ранее в результате сброса боеприпасов с дрона пострадало здание школы. Никто из находившихся внутри него не пострадал.


Еще один удар был зафиксирован в деревне Горицы, где также погиб местный житель. Власти окажут поддержку и его родственникам.

