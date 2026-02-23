Новости
Путин встретился со вдовами погибших бойцов спецназа
Глава государства подчеркнул, что помощь семьям военных остается в числе приоритетных задач
Новости

Путин встретился со вдовами погибших бойцов спецназа

Глава государства подчеркнул, что помощь семьям военных остается в числе приоритетных задач

В День защитника Отечества Владимир Путин провел встречу со вдовами военнослужащих Сил специальных операций, погибших в ходе выполнения задач. Во встрече также принял участие начальник ГРУ Игорь Костюков.


В ходе беседы президент поинтересовался жизненной ситуацией семей и обсудил возможные дополнительные меры поддержки. Он подчеркнул, что помощь вдовам и детям погибших бойцов остается в числе приоритетных задач, и пообещал держать этот вопрос на личном контроле. 


Путин также отметил, что будет продолжать требовать от властей всех уровней уделять пристальное внимание социальным гарантиям для семей погибших военнослужащих.


Ранее в этот же день глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также провел церемонию вручения государственных наград военнослужащим — участникам спецоперации. Выступая перед награжденными, президент выразил им признательность за верность присяге и добросовестное исполнение воинского долга.

