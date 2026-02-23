Новости
Новости 18+
St
«Китайский Новый год в Москве»: красочные шоу на Манежной площади
18+
Праздник продлится до 1 марта включительно undefined
Новости

«Китайский Новый год в Москве»: красочные шоу на Манежной площади

Праздник продлится до 1 марта включительно

С 16 февраля по 1 марта Манежная площадь в столице стала главным местом празднования китайского Нового года. Посетителями фестиваля становятся не только москвичи и жители других регионов России, но и гости из Китая.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Для всех собравшихся подготовлена программа, знакомящая с древними традициями Поднебесной. На центральной сцене проходят театрализованные представления и красочные шоу, а по периметру площади развернулись интерактивные уличные театры.


Центральным арт-объектом локации стала крупная скульптура красной огненной лошади. Это животное является символом 2026 года и олицетворяет мудрость, стремление к прогрессу и предприимчивость.


Участниками фестиваля стали более 100 артистов из нескольких провинций Китая. Они знакомят публику с образцами китайской оперы, народными танцами и боевыми искусствами.


Для детей организована творческая мастерская, где можно изготовить традиционные праздничные украшения своими руками. Посетителям также предлагают принять участие в мастер-классах по созданию масок для пекинской оперы, бумажных фонариков и праздничных хлопушек. Желающие могут примерить национальные костюмы или попрактиковаться в каллиграфии.


Для отдыха гостей работает чайная зона. Организаторы отмечают, что программа рассчитана на посетителей всех возрастов.


Более подробная информация о фестивале представлена на официальном сайте проекта. 

#москва #китайский новый год в москве #зима в москве
Загрузка...
Загрузка...