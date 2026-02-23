«Китайский Новый год в Москве»: красочные шоу на Манежной площади

Для всех собравшихся подготовлена программа, знакомящая с древними традициями Поднебесной. На центральной сцене проходят театрализованные представления и красочные шоу, а по периметру площади развернулись интерактивные уличные театры.





Центральным арт-объектом локации стала крупная скульптура красной огненной лошади. Это животное является символом 2026 года и олицетворяет мудрость, стремление к прогрессу и предприимчивость.





Участниками фестиваля стали более 100 артистов из нескольких провинций Китая. Они знакомят публику с образцами китайской оперы, народными танцами и боевыми искусствами.





Для детей организована творческая мастерская, где можно изготовить традиционные праздничные украшения своими руками. Посетителям также предлагают принять участие в мастер-классах по созданию масок для пекинской оперы, бумажных фонариков и праздничных хлопушек. Желающие могут примерить национальные костюмы или попрактиковаться в каллиграфии.





Для отдыха гостей работает чайная зона. Организаторы отмечают, что программа рассчитана на посетителей всех возрастов.





Более подробная информация о фестивале представлена на официальном сайте проекта.