В офисе Зеленского анонсировали новый раунд переговоров и возможный обмен пленными

Очередная встреча контактных групп по урегулированию ситуации на Украине предварительно запланирована на 26-27 февраля. Об этом сообщил руководитель офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Буданов.





По его словам, ключевой темой предстоящих консультаций остается территориальный вопрос. Чиновник также отметил, что дискуссии между делегациями проходят непросто, однако стороны приближаются к этапу, когда потребуется принимать окончательные решения.





Кроме того, Буданов проинформировал, что на этой неделе Москва и Киев могут осуществить передачу значительного количества военнопленных.





Предыдущий раунд трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и США состоялся в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он охарактеризовал прошедшие дискуссии как сложные, но конструктивные, и подтвердил, что следующая встреча ожидается в ближайшее время.