Тина Канделаки поддержала создание в Москве Музея памяти жертв геноцида

Продюсер и телеведущая Тина Канделаки выступила в поддержку идеи открытия в столице первого национального Музея памяти, посвященного жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Своим мнением она поделилась с Агентством городских новостей «Москва».





По словам Канделаки, в последнее время наблюдается тенденция к пересмотру исторических событий, когда прошлое пытаются представить в более «захватывающем» формате, подобно трейлерам к фильмам. Она отметила, что это приводит к ситуациям, когда молодое поколение в некоторых странах, включая постсоветские, удивляется, узнавая о реальной роли СССР в разгроме нацистской Германии.





Телеведущая связала подобные явления с мировой тенденцией к «исторической амнезии», которая выражается в сносе памятников, изменении учебников и попытках предложить альтернативные трактовки известных событий, таких как освобождение Освенцима. По ее убеждению, вымышленные версии истории часто выглядят эффектнее документальных фактов, однако именно последние имеют истинную ценность.





Канделаки подчеркнула важность того, чтобы молодые люди знакомились с историей не по непроверенным материалам в социальных сетях, а на основе подлинных документов и артефактов. Новый музей, по ее мнению, призван стать не просто выставочным пространством, а хранителем национальной памяти и совести.





Ранее сообщалось, что Музей истории ГУЛАГа будет преобразован в Музей памяти геноцида советского народа. Руководителем нового учреждения станет Наталья Калашникова, возглавляющая музей «Смоленская крепость».