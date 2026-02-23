Медведев: Для России важна цена победы в СВО

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев накануне Дня защитника Отечества посетил одно из подразделений сил беспилотной авиации. Политик, в частности, наградил военных и ответил на их вопросы.





Медведев в том числе заявил, что Россия на мирных переговорах представила свои позиции, включая территориальный вопрос и параметры демилитаризации Украины.





В конце встречи экс-президент призвал бойцов на передовой беречь себя.





«Берегите себя, берегите своих близких, потому что нам победа нужна, но цена победы имеет значение», — сказал он.





В декабре 2025-го Медведев докладывал, что контракт на военную службу с начала года заключили около 417 тысяч человек. Более 36 тысяч отправились добровольцами на специальную военную операцию.