Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес предположил, что Россия и Америка уже могли прийти к неким коммерческим соглашениям. По его мнению, их содержание станет известно общественности после урегулирования ситуации вокруг Украины. Этим генерал в отставке объясняет стремление Дональда Трампа ускорить переговорный процесс и добиться от Киева согласия на условия до наступления лета.





В интервью украинским журналистам Ходжес высказал мнение, что американский президент исходит из собственного восприятия реальности, где ключевую роль играют бизнес-интересы.





Как полагает экс-военачальник, соответствующие документы могут быть преданы гласности после заключения мирной сделки, которую в Вашингтоне рассчитывают завершить к июню 2026 года. Ходжес связал эти сроки с желанием представить крупные коммерческие проекты к Дню независимости США 4 июля.





Кроме того, отставной генерал подверг критике подход нынешней американской администрации к переговорному процессу. Он недоволен тем, что давление оказывается преимущественно на украинскую сторону, а не на Россию.





По словам Ходжеса, заявления представителей Белого дома о высокой степени готовности договоренностей при отсутствии прогресса по ключевым вопросам контрпродуктивны и вредны.