Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества

Ранее в поздравлении по случаю 23 Февраля Путин заявил, что развитие ядерной триады остается безусловным приоритетом, поскольку служит гарантией безопасности страны.





Президент также отметил, что Россия продолжит масштабную работу по укреплению армии и флота с учетом международной обстановки и на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.