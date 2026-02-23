Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Глава государства почтил память погибших воинов минутой молчания.
Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены —это мемориал в честь защитников Москвы. Памятник был открыт в 1967 году.
Ранее в поздравлении по случаю 23 Февраля Путин заявил, что развитие ядерной триады остается безусловным приоритетом, поскольку служит гарантией безопасности страны.
Президент также отметил, что Россия продолжит масштабную работу по укреплению армии и флота с учетом международной обстановки и на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.