Зеленский заявил, что он не диктатор, и попросил у США гарантии безопасности на 30 лет

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг утверждения о том, что он диктатор, и подчеркнул, что не он инициатор конфликта в стране. Политик в интервью Би-би-си отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа, назвавшего Зеленского «диктатором без выборов».





Отвечая на вопрос о доверии к Трампу в контексте возможных гарантий безопасности, Зеленский указал, что речь идет не столько о конкретном президенте, сколько о позиции США в целом. По его словам, Украине необходимы долгосрочные гарантии, рассчитанные на десятилетия, поскольку политические элиты и лидеры со временем меняются. Зеленский добавил, что нужны гарантии, «например, на 30 лет».





Год назад, в феврале 2025-го, Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», обратив внимание на отсутствие избирательного процесса на Украине. Однако позже, комментируя собственные слова, американский лидер выразил сомнение в том, что действительно произносил такую фразу, и предложил перейти к другому вопросу.





В ходе интервью Зеленский также сообщил, что пока не принято окончательного решения о том, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах на Украине.