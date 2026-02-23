Фестиваль «Масленица»: вкусные блины и выступления артистов в Коломенском парке

С 13 по 22 февраля включительно масленичные гуляния проходили и в Коломенском парке. Гостей ждали концерты фолк- и неофолк-коллективов, спектакли по мотивам русских сказок, а также тематические мастер-классы для детей.

На площадке также ежедневно проходили состязания «Самый сильный житель района» с жимом полена и зашагиваниями на тюк сена, а также заезды на автосимуляторах.





Здесь же были фотозоны, чтобы сохранить дух праздника на весь год, запечатлеть бесценные моменты с родными и близкими.





Масленицу еще называют проводами зимы. Считается, что после этого периода уже не будет лютой стужи, а природа станет постепенно пробуждаться от зимнего сна. Блин — символ солнца. На фестивале их выпекали в большом количестве, с разными начинками, сладкие и сытные.





К примеру, гости отведали блины с начинками из таежных ягод, а также с настоящей красной икрой или даже с олениной из Якутии.





Подробнее о том, как проходил фестиваль «Масленица» на площадках в Москве, можно прочитать на официальном сайте проекта.