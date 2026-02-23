В МВД предупредили россиян о новой мошеннической схеме с QR-кодами для военкоматов

Полицейские сообщили о появлении новой многоступенчатой схемы хищения денег у россиян. Злоумышленники используют легенду, связанную с воинским учетом и порталом «Госуслуги». Подробности приводятся в материалах ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.





На первом этапе мужчине поступает звонок от лица, представляющегося сотрудником военкомата. Звонивший сообщает о необходимости обновить данные и для оформления пропуска в комиссариат предлагает отсканировать QR-код в личном кабинете на «Госуслугах». После того как жертва выполняет указание, разговор завершается.





Спустя некоторое время с потерпевшим связывается лжесотрудник Роскомнадзора, который заявляет о подозрительной активности в его аккаунте и рекомендует обратиться в техподдержку. Там мужчине говорят, что сканирование кода открыло мошенникам доступ к личным данным.





Затем жертву пугают информацией о доверенности на имя гражданина Украины, якобы дающей право распоряжаться всеми средствами. Злоумышленники тут же успокаивают жертву, что перевод якобы удалось заблокировать, но требуют дальнейшего следования инструкциям «сотрудника ФСБ».





На финальном этапе лжесиловик убеждает жертву провести «видеообыск», в ходе которого необходимо продемонстрировать ценности и деньги. После этого курьеру передаются наличные, которые похищаются.