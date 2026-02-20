Новости
Новости 18+
St
От лайка до теракта: ГУ МВД и проект «Перезвони сам» раскрыли схему вербовки диверсантов через сайты знакомств
18+
Все начинается с безобидного общения undefined
Новости

От лайка до теракта: ГУ МВД и проект «Перезвони сам» раскрыли схему вербовки диверсантов через сайты знакомств

Все начинается с безобидного общения

Столичная полиция совместно с экспертами проекта «Перезвони сам» предупреждают о радикально опасной схеме мошенничества. Под видом романтического знакомства злоумышленники крадут данные пользователей, после чего путем шантажа и психологического давления принуждают их к совершению тяжких преступлений.


Схема ориентирована на молодых людей. Знакомство начинается стандартно: на специализированных ресурсах юношам пишут девушки и предлагают посмотреть личные фото по ссылке. Однако вместо снимков пользователь попадает на фишинговую страницу. При попытке принять «условия использования» сайта запускается скрытый процесс передачи всех личных данных с устройства злоумышленникам. Отменить загрузку невозможно.


Второй этап — психологическая атака. Жертве звонят «сотрудники спецслужб» и сообщают, что его данные и геолокация утекли «вражеским разведкам» для подготовки терактов. Чтобы «исправить ситуацию» и избежать обвинений, молодого человека заставляют подписать согласие на сотрудничество в поимке преступников.


Жертвам предлагают работу «курьером» (сбор денег у обманутых пенсионеров с последующим переводом в криптоактивы). Финальным заданием часто становится поджог служебного транспорта или административных зданий.


В ГУ МВД по Москве подчеркивают: выполнение подобных «заданий» — это не помощь следствию, а прямое соучастие в терроризме и диверсиях. По факту таких действий возбуждаются уголовные дела по такой статье как «Террористический акт». Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.


Эксперты советуют: если вы попали под психологическое давление — немедленно прекратите общение и обратитесь в полицию. Вам помогут выйти из-под манипуляций и защитят от последствий. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#терроризм #полиция #интернет-мошенники
Загрузка...
Загрузка...