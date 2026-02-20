Верховный суд США признал незаконными и отменил импортные пошлины Трампа

Верховный суд Соединенных Штатов признал недействительными глобальные тарифы, ранее установленные администрацией президента Дональда Трампа. Как сообщает агентство Bloomberg, решение принято на основании того, что глава государства вышел за рамки предоставленных ему полномочий.





В материале отмечается, что данное постановление стало наиболее значительным юридическим поражением для экономического курса Трампа с момента его возвращения в Белый дом. По мнению наблюдателей, вердикт способен подорвать один из ключевых элементов стратегии президента США.





Суд установил, что применение закона о чрезвычайных экономических полномочиях для введения так называемых ответных пошлин в отношении широкого круга стран было неправомерным. Под действие решения подпадают и целевые тарифы, которые власти обосновывали необходимостью противодействия поставкам фентанила.





Голоса судей распределились следующим образом: шестеро поддержали отмену, трое — Брет Кавано, Кларенс Томас и Сэмюэл Алито — выразили особое мнение.





По информации Bloomberg, администрация сейчас рассматривает альтернативные правовые инструменты для возврата к протекционистской политике.





Среди возможных вариантов — задействование механизма по разделу 301, который допускает введение ограничений против конкретных государств, но требует длительной подготовки и сбора данных.





Другой сценарий предполагает применение раздела 122, позволяющего установить 15%-ную пошлину на импорт сроком на пять месяцев.