Константин Хабенский назвал своевременным решение о создании Музея памяти в Москве

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский положительно оценил инициативу по открытию в столице Музея памяти, посвященного жертвам геноцида советского народа. По его мнению, подобное учреждение культуры должно было появиться гораздо раньше.





В разговоре с журналистами актер рассказал, что во время подготовки к съемкам фильма «Собибор» он детально изучал архивные материалы, связанные с пребыванием советских граждан в нацистских концлагерях. Хабенский признался, что эта тема оказалась для него крайне тяжелой, поскольку речь идет о выживании и сохранении человеческого достоинства в нечеловеческих условиях, которые современному человеку сложно даже вообразить.





По словам народного артиста, о таких страницах истории необходимо говорить, поэтому создание Музея памяти он считает давно назревшим и правильным решением.





Первый Музей памяти планируют открыть в Москве в 2026 году. Экспозиция будет рассказывать о трагедии мирных жителей СССР в период Великой Отечественной войны.